В США подтвердили предстоящую встречу Байдена и Зеленского

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что 12 июля лидер США Джо Байден встретится со своим коллегой Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом пишет издание Вarrons.

По его словам, президенты обсудят конкретные временные меры безопасности, которые союзники могут предложить Украине, кроме уже поступающей текущей помощи.

Советник Байдена заявил, что США и союзники "пошлют положительное сообщение" о предстоящем членстве Украины в НАТО на саммите, который начнется сегодня в Литве.

Он также сообщил, что будет согласован новый пакет помощи НАТО для Украины.

Он отметил, что во время саммита НАТО объявит реформы для Украины, чтобы она могла в конце концов присоединиться к альянсу, но "без конкретного графика".

Салливан исключил возможность вступления Украины в НАТО во время войны. Поскольку это автоматически вовлечет альянс в войну с Россией.

Байден также считает, что вопрос вступления Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны. Но Штаты планируют предоставить Украине гарантии безопасности по типу "израильской модели".

Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг также не раз подчеркивал, что Украина станет членом НАТО, но сначала она должна победить в войне против России.

По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе "союзники придут к согласию относительно очень четкого месседжа в вопросе Украины", но "окончательного решения еще не принято".

Вчера утром стало известно, что накануне саммита группа стран НАТО ведут "неистовые переговоры в последнюю минуту", чтобы завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.