Колишній глава НАТО пропонує Україні приєднатися до блоку без окупованих територій

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо можливого приєднання України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій.

Про це пише видання Тhe Guardian.

Расмуссен тривалий час працював разом з Андрієм Єрмаком, керівником офісу президента України Володимира Зеленського, зокрема напередодні останнього цьогорічного саміту НАТО у Вільнюсі, який завершився без запрошення для України приєднатися.

Расмуссен, який був генеральним секретарем НАТО між 2009 і 2014 роками, наполягав на тому, що план часткового членства України не символізував би заморожування конфлікту, а натомість означав би рішучість попередити Росію, що вона не може перешкодити Україні приєднатися до західного оборонного альянсу.

Наступного літа НАТО має провести свій 75-й ювілейний саміт у Вашингтоні, і питання майбутнього членства України неминуче стане головною темою, вважає він.

Расмуссен заявив, що справу про членство України в НАТО не можна знову відкладати наступного року.

"Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до НАТО. Нам потрібна нова європейська архітектура безпеки, в якій Україна знаходиться в центрі НАТО", - сказав він.

Раніше подібну думку висловив начальник штабу НАТО Стіан Єнссен. Він припускав, що Україна може отримати членство в альянсі, але для цього їй доведеться віддати окуповані території Росії, оскільки це може бути одним з етапів закінчення війни.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, керівництво України було розчароване, коли під тиском США та Німеччини НАТО на своєму саміті цього року оприлюднила заяву про те, що Україні буде запропоновано запрошення, коли це дозволять умови, фактично відхиливши запит України надати конкретну дату.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що можливість приєднання України до НАТО під час війни виключена, оскільки це автоматично втягне альянс у війну з Росією.

При цьому, в Офісі президента очікують, що Україна отримає запрошення в НАТО в 2024 році – на саміті Альянсу в Вашингтоні.

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