Бывший глава НАТО предлагает Украине присоединиться к блоку без оккупированных территорий

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о возможном присоединении Украины к военному альянсу, но без оккупированных Россией территорий.

Об этом пишет издание Тhe Guardian .

Расмуссен долгое время работал вместе с Андреем Ермаком, руководителем офиса президента Украины Владимира Зеленского, в частности накануне последнего саммита НАТО в Вильнюсе, который завершился без приглашения для Украины присоединиться.

Расмуссен, который был генеральным секретарем НАТО между 2009 и 2014 годами, настаивал на том, что план частичного членства Украины не символизировал бы замораживание конфликта, а означал бы решительность предупредить Россию, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонному альянсу.

Следующим летом НАТО должно провести свой 75-й юбилейный саммит в Вашингтоне, и вопрос будущего членства Украины неизбежно станет главной темой, считает он.

Расмуссен заявил, что дело о членстве Украины в НАТО нельзя снова откладывать в следующем году.

"Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО", - сказал он.

Ранее подобное мнение высказал начальник штаба НАТО Стиан Енссен. Он предполагал, что Украина может обрести членство в альянсе, но для этого ей придется отдать оккупированные территории России, поскольку это может быть одним из этапов окончания войны.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, руководство Украины было разочаровано, когда под давлением США и Германии НАТО на своем саммите в этом году обнародовало заявление о том, что Украине будет предложено приглашение, когда это позволят условия, фактически отклонив запрос Украины предоставить конкретную дату.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что возможность присоединения Украины к НАТО во время войны исключена, поскольку это автоматически втянет альянс в войну с Россией.

При этом в Офисе президента ожидают, что Украина получит приглашение в НАТО в 2024 году – на саммите Альянса в Вашингтоне.

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