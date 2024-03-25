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Минобороны позволило военным частям получать разрешения на медицинскую практику через "Дію"
Министерства обороны, здравоохранения и цифровой трансформации Украины совместно внедряют новую онлайн-услугу для военнослужащих, позволяющую подавать медицинские декларации через государственный портал электронных услуг "Дію".
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Отмечается, что эта инициатива значительно упрощает процедуру получения разрешений на медицинскую помощь для воинских частей.
Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова рассказала, что новая система уже заработала и первые декларации были успешно поданы через "Дію". Она отметила, что это значительно облегчает процесс, устраняя необходимость сбора многочисленных документов и ожидания решения Минздрава.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Сообщается, что новая электронная процедура позволяет военным частям быстро получать необходимые разрешения для обеспечения медицинской помощи на фронте, а продолжительность этой процедуры составляет всего несколько минут.
По ее словам, эта инновация является частью государственной политики по цифровизации и борьбе с коррупцией, поскольку минимизирует необходимость прямого контакта с чиновниками. Важно то, что декларация остается действительной независимо от изменений в командовании и будет действовать до завершения военного положения и три месяца после его окончания.
Медицинское обеспечение ВСУ по стандартам НАТО
Напомним, 1 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о медицинском обеспечении ВСУ по стандартам НАТО. Согласно карточке законопроекта 10343, он предоставляет Министерству обороны полномочия определять процедуры и стандарты для оказания домедицинской и медицинской помощи, ориентируясь на критерии НАТО.
Эта законодательная инициатива уполномочивает Минобороны формировать список специализированных лекарственных средств, определять стандарты их качества и базовые требования, которые будут использоваться украинскими военными во время боевых действий.
Введение закона о медицинском обеспечении ВСУ обеспечит воинские части необходимыми и качественными медицинскими средствами. Он направлен на повышение эффективности медицинского обеспечения в ВСУ, включая унификацию методов лечения в медицинских учреждениях Минобороны, определение профессиональных медицинских квалификаций и утверждение перечня лекарственных средств и медицинского оборудования, которые будут соответствовать унифицированным стандартам.
Источник фото: ua.depositphotos.com