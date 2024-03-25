Міноборони дозволило військовим частинам отримувати дозволи на медичну практику через "Дію"

Міністерства оборони, охорони здоров'я та цифрової трансформації України спільно впроваджують нову онлайн-послугу для військовослужбовців, яка дозволяє подавати медичні декларації через державний портал електронних послуг "Дія".

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Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

Зазначається, ця ініціатива значно спрощує процедуру отримання дозволів на медичну допомогу для військових частин.

Заступниця міністра оборони України, Наталія Калмикова розповіла, що нова система вже запрацювала та перші декларації були успішно подані через "Дію". Вона зазначила, що це значно полегшує процес, усуваючи необхідність збору численних документів та очікування на рішення МОЗ.

Повідомляється, що нова електронна процедура дозволяє військовим частинам швидко отримувати необхідні дозволи для забезпечення медичної допомоги на фронті, а тривалість цієї процедури становить лише кілька хвилин.

За її словами, ця інновація є частиною державної політики з цифровізації та боротьби з корупцією, оскільки вона мінімізує необхідність прямого контакту з чиновниками. Важливим є те, що декларація залишається дійсною незалежно від змін у командуванні та буде чинною до завершення воєнного стану та три місяці після його закінчення.

Медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО

Нагадаємо, 1 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО. Згідно з карткою законопроєкту 10343, він надає Міністерству оборони повноваження визначати процедури та стандарти для надання домедичної та медичної допомоги, орієнтуючись на критерії НАТО.

Ця законодавча ініціатива уповноважує Міноборони формувати перелік спеціалізованих лікарських засобів, визначати стандарти їх якості та базові вимоги, що будуть використовуватися українськими військовими під час бойових дій.

Впровадження закону про медичне забезпечення ЗСУ забезпечить військові частини необхідними та якісними медичними засобами. Він спрямований на підвищення ефективності медичного забезпечення в ЗСУ, включаючи уніфікацію методів лікування у медичних установах Міноборони, визначення професійних медичних кваліфікацій та затвердження переліків лікарських засобів та медичного обладнання, що відповідатимуть уніфікованим стандартам.

Джерело фото: ua.depositphotos.com