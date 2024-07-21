Минобороны утвердило новые стандарты домедицинской помощи для военных

Министерство обороны Украины сделало важный шаг в улучшении медицинского обеспечения Вооруженных Сил, утвердив четыре новых стандарта предоставления медицинской помощи для военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Приказ № 436, подписанный 29 июня 2024 года и зарегистрированный Министерством юстиции 19 июля 2024 года, устанавливает четыре уровня оказания медицинской помощи.

Новые нормы разработаны с учетом опыта Украины и стран НАТО и определяют объем домедицинской помощи, предоставляемой военнослужащими и сотрудниками сил безопасности и обороны во время боевых действий и выполнения специальных задач.

"Это позволит сохранить жизнь и здоровье наших защитников на фронте и повысить качество подготовки тактической медицины"? – отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Документ устанавливает перечень навыков и интервенций для каждого из четырех уровней, а также содержит перечень разрешенных лекарственных средств для оказания медицинской помощи.

Руководитель Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова сообщила, что это создает базу для разработки единых стандартов подготовки и типовых обучающих программ по тактической медицине.

Ожидается, что новые стандарты значительно повысят эффективность первой помощи на поле боя и будут способствовать сохранению жизни украинских военных.

Медицинское обеспечение ВСУ по стандартам НАТО

Напомним, Министерства обороны, здравоохранения и цифровой трансформации Украины совместно внедряют новую онлайн-услугу для военнослужащих, позволяющую подавать медицинские декларации через государственный портал электронных услуг "Действие".

Напомним, 1 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о медицинском обеспечении ВСУ по стандартам НАТО. Согласно карточке законопроекта 10343, он предоставляет Министерству обороны полномочия определять процедуры и стандарты для оказания домедицинской и медицинской помощи, ориентируясь на критерии НАТО.

Эта законодательная инициатива уполномочивает Минобороны формировать список специализированных лекарственных средств, определять стандарты их качества и базовые требования, которые будут использоваться украинскими военными во время боевых действий.

Введение закона о медицинском обеспечении ВСУ обеспечит воинские части необходимыми и качественными медицинскими средствами. Он направлен на повышение эффективности медицинского обеспечения в ВСУ, включая унификацию методов лечения в медицинских учреждениях Минобороны, определение профессиональных медицинских квалификаций и утверждение перечня лекарственных средств и медицинского оборудования, которые будут соответствовать унифицированным стандартам.