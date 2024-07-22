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С начала года Минобороны кодифицировало более 20 образцов специальной легкой автомототехники
За 6 месяцев 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины более 20 образцов специальной легкой автомототехники, предназначенной для передвижения по пересеченной местности и выполнения задач на воде.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Для сравнения, как отмечают в Минобороны, в 2023 году арсенал сил обороны пополнил 7 образцов такого транспорта.
Какая техника входит в список кодифицированных образцов
Согласно сообщению пресс-службы, в список кодифицированных образцов входит продукция известных производителей вездеходной легкой автомототехники из США, Азии и Европы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В частности, среди новых образцов есть багги (небольшие легкие автомобили высокой проходимости), мотоциклы с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания, четырех- и шестиколесные квадроциклы и гексоциклы.
Также для нужд подразделений сил обороны кодифицированы гидроциклы — транспорт для передвижения по воде.
Спектр применения таких транспортных средств на фронте достаточно широк. Легкий вездеходный автомототранспорт используется для перемещения личного состава и грузов в условиях сложного рельефа местности и отсутствия дорог, для эвакуации раненых, логистического обеспечения позиций на переднем крае, ведения разведки или мобильных огневых точек.
В Минобороны отмечают, что согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники упрощена до 10 дней. Прошедшие кодификацию образцы ВОВ отечественного производства разрешено закупать за средства государственного бюджета.
Также с начала широкомасштабного вторжения РФ Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок . Треть из них – украинского производства.
С марта 2022 года к эксплуатации в ВСУ было допущено более 110 образцов автомобильной техники отечественного и иностранного производства. При этом 60 образцов автотехники приняты на вооружение в течение 2024 года.
Кроме того, с начала широкомасштабного вторжения России Министерством обороны Украины было кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны более ста образцов боеприпасов разных типов. Около половины из них получили допуск с начала 2024 года.