С начала года Минобороны кодифицировало более 20 образцов специальной легкой автомототехники

За 6 месяцев 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины более 20 образцов специальной легкой автомототехники, предназначенной для передвижения по пересеченной местности и выполнения задач на воде.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для сравнения, как отмечают в Минобороны, в 2023 году арсенал сил обороны пополнил 7 образцов такого транспорта.

Какая техника входит в список кодифицированных образцов

Согласно сообщению пресс-службы, в список кодифицированных образцов входит продукция известных производителей вездеходной легкой автомототехники из США, Азии и Европы.

В частности, среди новых образцов есть багги (небольшие легкие автомобили высокой проходимости), мотоциклы с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания, четырех- и шестиколесные квадроциклы и гексоциклы.

Также для нужд подразделений сил обороны кодифицированы гидроциклы — транспорт для передвижения по воде.

Спектр применения таких транспортных средств на фронте достаточно широк. Легкий вездеходный автомототранспорт используется для перемещения личного состава и грузов в условиях сложного рельефа местности и отсутствия дорог, для эвакуации раненых, логистического обеспечения позиций на переднем крае, ведения разведки или мобильных огневых точек.

В Минобороны отмечают, что согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники упрощена до 10 дней. Прошедшие кодификацию образцы ВОВ отечественного производства разрешено закупать за средства государственного бюджета.

Также с начала широкомасштабного вторжения РФ Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок . Треть из них – украинского производства.

С марта 2022 года к эксплуатации в ВСУ было допущено более 110 образцов автомобильной техники отечественного и иностранного производства. При этом 60 образцов автотехники приняты на вооружение в течение 2024 года.

Кроме того, с начала широкомасштабного вторжения России Министерством обороны Украины было кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны более ста образцов боеприпасов разных типов. Около половины из них получили допуск с начала 2024 года.