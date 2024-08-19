Міноборони вперше закупило пікапи для ЗСУ на суму 153 млн грн

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше закупило для ЗСУ 154 пікапи Great Wall Wingle 5. Автомобілі відповідають усім технічним вимогам та вже активно використовуються підрозділами Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що у тендерах на закупівлю пікапів змагалося 11 учасників. Постачальник переміг із ціною 996 тис. грн за авто, включно з ПДВ.

Загальна сума укладених контрактів склала 153 млн грн, з яких приблизно 40 млн грн становлять мита, податки та збори, що повернуться в бюджет країни.

Пікапи потужністю 143 кінські сили

Повідомляється, що пікапи мають повний привід та дизельний дволітровий двигун потужністю 143 кінські сили, який відповідає стандарту ЄВРО-4 та поєднаний з 6-ступеневою механічною коробкою передач.

Автомобілі можуть взяти на борт до 5 осіб та вантаж масою до 1 тонни, а також здатні буксирувати причеп масою 0,85 тонни.

Крім того, у кузові можна розмістити до 4 осіб особового складу та додаткове обладнання під озброєння.

Як зауважують у Міноборони, робота мобільних груп, доставлення вантажів та боєприпасів, евакуація поранених — для всіх цих завдань вирішальне значення відіграє наявність прохідного транспорту

«У закупівлі пікапів для нас було критично важливо переконатися у відповідності авто всім вимогам, які передали до нас військові, і водночас забезпечити високу конкуренцію та максимально ефективне використання кожної гривні», — підкреслила директор «Агенції оборонних закупівель» Марина Безрукова.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Міністерство оборони України офіційно зареєструвало, внесло до свого реєстру та допустило до експлуатації близько 20 зразків бойових броньованих машин, створених за принципом MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), які забезпечують захист від мін та засідок.