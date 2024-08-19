Міноборони допустило до постачання в ЗСУ шведський БТР з авіаційною гарматою

У Міністерстві оборони допустили до постачання шведський бронетранспортер PbV 302, розроблений компанією Hägglund & Söner.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що ця бронемашина перебувала на озброєнні шведської армії до 2014 року, і застосовувалась під час бойових дій у Боснії та Косово.

Технічні характеристики БТР PbV 302

Бронетранспортер вагою понад 13 тонн має широкі гусениці, завдяки яким створює тиск на ґрунт менше, ніж трактор. Це дозволяє бронемашині рухатись складним бездоріжжям, м’якими і сипучими ґрунтами, зокрема, по болоту і пісках, а також долати водні перешкоди.

Озброєний шведський бронетранспортер 20-мм автоматичною гарматою Hispano-Suiza, що встановлювалась також і на літаки.

Шведські PbV 302 також мають додаткове посилення бронювання внутрішнім протиуламковим підбоєм і зовнішніми керамічними елементами. Лобова броня витримує пряме влучання 20-міліметрового снаряду.

Крім того, як зазначають в Міноборони, шведський БТР має дизельний двигун потужністю 270 кінських сил, що розганяє бойову машину до швидкості понад 60 кілометрів на годину.

Нагадаємо, у квітні Німеччина передала Україні пакет військової допомоги, в який увійшли, серед іншого, 10 бронетранспортерів Marder з боєприпасами та запчастинами. В тому ж місяці Україна отримала від Литви командно-штабні бронетранспортери М577.