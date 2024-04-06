Україна отримала від Литви командно-штабні бронетранспортери М577

6 квітня стало відомо, що Литва передала Україні командно-штабні машини М577, які входять у пакет довгострокової допомоги на €200 млн, про який було оголошено в січні.

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Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Кількості машин Міноборони Литви не розкриває, а лише додає, що вони прибули вчора, 5 квітня.

Міноборони зазначає, що країна вже розробила план довгострокової підтримки України. На 2024-2026 роки заплановано 200 мільйонів євро військової підтримки, частиною якою є ці авто.

Зазначається, що з початку війни Литва надала військову підтримку Україні на суму близько 605 млн. євро.

"Безперервність підтримки України є нашим стратегічним завданням. Озброєння та обладнання, що постачаються нами та нашими союзниками, роблять важливий внесок у боротьбу України за незалежність та безпеку Європи в цілому. Ми надаватимемо підтримку Україні настільки, наскільки це буде необхідно", – сказав міністр національної оборони Лауринас Кашчюнас.

Що собою представляє М577

M577 - це командно-штабна машина, створена у США на базі бронетранспортера M113, що використовується як мобільний командний пункт рівня батальйону. Про передачу Україні подібних машин раніше повідомляла Іспанія.

Ці бронемашини виконують функцію мобільного командного пункту на рівні батальйону. Оновлені версії М577 можуть керувати німецькими САУ PzH 2000, які вже є в ЗСУ.

Всього у Литви 168 німецьких бронетранспортерів М577. Скільки вже віддали Україні, наразі не розголошується.

Допомога від Литви

5 квітня у Литві повідомили, що придбають для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових.

2 лютого Литва передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли системи детонації та боєприпаси для протитанкових гранатометів.

В листопаді було оголошено про передачу генераторів електроенергії та польових сухпайків. Також того місяця Збройним силам України було доставлено 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове обладнання.

У грудні 2023 року Литва передала українській армії нову партію військової допомоги – кілька мільйонів патронів та кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. Також було надано близько тисячі розкладних ліжок.

Зокрема, після масованої ракетної атаки 2 січня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників передати Україні більше сучасних західних систем протиповітряної оборони.