Украина получила от Литвы командно-штабные бронетранспортеры М577

6 апреля стало известно, что Литва передала Украине командно-штабные машины М577, входящие в пакет долгосрочной помощи на €200 млн, о котором было объявлено в январе.

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Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Количество машин Минобороны Литвы не раскрывает, а лишь добавляет, что они прибыли вчера, 5 апреля.

Минобороны отмечает, что страна уже разработала план долгосрочной поддержки Украины. На 2024-2026 годы запланировано 200 миллионов евро военной поддержки, частью которой являются эти автомобили.

Отмечается, что с начала войны Литва предоставила военную поддержку Украине на сумму около 605 млн. евро.

"Непрерывность поддержки Украины является нашей стратегической задачей. Вооружение и оборудование, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят важный вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Мы будем оказывать поддержку Украине настолько, насколько это будет необходимо", - сказал министр национальной. обороны Лауринас Кащюнас.

Что собой представляет М577

M577 – это командно-штабная машина, созданная в США на базе бронетранспортера M113, используемая как мобильный командный пункт уровня батальона. О передаче Украине таких машин ранее сообщала Испания.

Эти бронемашины выполняют функцию мобильного командного пункта на уровне батальона. Обновленные версии М577 могут управлять немецкими САУ PzH 2000, уже имеющимися в ВСУ.

Всего в Литве 168 германских бронетранспортеров М577. Сколько уже отдали Украине, пока не разглашается.

Помощь от Литвы

5 апреля в Литве сообщили, что приобретут для Украины 3 тысячи литовских беспилотников, а также выделят 15 млн евро на программы реабилитации раненых украинских военных.

2 февраля Литва передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли системы детонации и боеприпасы для противотанковых гранатометов.

В ноябре было объявлено о передаче генераторов электроэнергии и полевых сухпайков. Также в тот месяц Вооруженным силам Украины было доставлено 3 млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее оборудование.

В декабре 2023 года Литва передала украинской армии новая партия военной помощи – несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. Также было предоставлено около тысячи раскладных кроватей.

В частности, после массированной ракетной атаки 2 января президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников передать Украине больше современных западных систем противовоздушной обороны.