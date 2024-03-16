Греция передаст новую военную помощь для Украины

Греция готовит Украине новый пакет военной помощи, но передаст его не из собственных запасов, а закупит в Чехии, после чего передаст направлению в Украину. В настоящее время чешские и греческие официальные лица ведут переговоры о ценах вооружения. Это уже вторая партия M114A1, которую Греция продаст в Чехию для передачи Украине.

Об этом сообщило греческое издание Еkathimerini.

Греческие чиновники говорят, что Украина больше всего нуждается именно в боеприпасах и их предложение будет способствовать удовлетворению потребностей украинцев.

Афины сообщили, что они могут поставить Украине такие боеприпасы именно 2000 5-дюймовых Zuni; 180 реактивных снарядов калибра 2,75 дюйма, которые пригодны для противотанковой борьбы и есть в списке украинских запросов; 90000 90-мм снарядов, которые также используются в противотанковой борьбе, а также как зенитное оружие; 4 миллиона шаров; и 70 155-мм гаубиц M114A1 американского производства.

Ukrainian Su-25 armed with US-supplied Zuni 5-inch Folding-Fin Aircraft Rockets (FFAR) pic.twitter.com/yrwzWZlv44 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 1, 2023 Су-25, вооруженный американскими ракетами Zuni, которые США передали Украине в 2023 году

Министр обороны Никос Дендиас на следующей неделе примет участие во встрече членов НАТО и других стран, жертвующих вооружением Украины, в Германии. Ожидается, что он повторит позицию Греции о том, что необходимо сохранить поток оружия и боеприпасов, чтобы помочь Украине пережить тяжелую весну.

Кроме того, во время встречи с литовским коллегой Дендиас сообщил, что Греция присоединилась к коалиции для помощи Украине в разминировании, которую возглавляет Литва.

"Мы расцениваем вторжение в Украину как грубое нарушение ее национального суверенитета и международного права. И мы рады, что недавно присоединились к Коалиции по разминированию под вашим руководством и подписали соглашение в вашем присутствии в Брюсселе", - сказал он.

Министр обороны Украины Рустем Умеров после 19-го заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" отметил, что к коалиции по разминированию, организованной Литвой, официально присоединились 20 стран.