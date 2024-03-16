Греція передасть нову військову допомогу для України

Греція готує Україні новий пакет військової допомого, але передасть його не з власних запасів, а закупить у Чехії, після чого передасть напряму в Україну. Наразі чеські та грецькі офіційні особи ведуть переговори про ціни озброєння. Це вже друга партія M114A1, яку Греція продасть Чехії для передачі Україні.

Про це повідомило грецьке видання Еkathimerini.

Грецькі чиновники кажуть, що Україна найбільше потребує саме боєприпасів і їхня пропозиція сприятиме задоволенню потреб українців.

Афіни повідомили, що вони можуть поставити Україні такі боєприпаси саме 2000 5-дюймових Zuni; 180 реактивних снарядів калібру 2,75 дюйма, які придатні для протитанкової боротьби і є в списку українських запитів; 90 000 90-мм снарядів, які також використовуються в протитанковій боротьбі, а також як зенітна зброя; 4 мільйони куль; і 70 155-мм гаубиць M114A1 американського виробництва.

Ukrainian Su-25 armed with US-supplied Zuni 5-inch Folding-Fin Aircraft Rockets (FFAR) pic.twitter.com/yrwzWZlv44 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 1, 2023 Су-25, озброєний американськими ракетами Zuni, які США передали Україні у 2023 року

Міністр оборони Нікос Дендіас наступного тижня візьме участь у зустрічі членів НАТО та інших країн, які жертвують озброєння Україні, у Німеччині. Очікується, що він повторить позицію Греції про те, що необхідно зберегти потік зброї та боєприпасів, щоб допомогти Україні пережити важку весну.

Окрім того, під час зустрічі з литовським колегою Дендіас повідомив, що Греція приєдналася до коаліції для допомоги Україні в розмінуванні, яку очолює Литва.

"Ми розцінюємо вторгнення в Україну як грубе порушення її національного суверенітету та міжнародного права. І ми раді, що нещодавно приєдналися до Коаліції з розмінування під вашим керівництвом і підписали угоду у вашій присутності в Брюсселі", - сказав він.

Міністр оборони України Рустем Умєров після 19-го засідання Контактної групи з оборони України "Рамштайн" зазначив, що до коаліції з розмінування, яку організувала Литва, офіційно доєдналися 20 країн.