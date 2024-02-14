Поддержка партнеров есть: Умеров подвел итоги 19-го "Рамштайна"

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги 19-го заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" и сообщил о результативных переговорах.

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Об этом Умеров написал в Facebook.

По его словам, Украина договорилась с союзниками о совместном производстве оружия, предоставлении истребителей F16, наладила взаимодействие со странами по вопросу дронов.

Он отметил, что сегодня официально заработала Коалиция дронов и к ней присоединились восемь стран – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.

"Артиллерийские системы и снаряды - в повестке дня. В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты. F16. Идем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами. Дроны. Будет больше. Усиливаем взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем", – написал он.

Создание коалиции ПВО

Министры обороны Германии Борис Писториус и Франции Себастьен Лекорню подписали соглашение о создании коалиции ПВО для усиления противовоздушной обороны Украины. Эта инициатива направлена на обеспечение эффективной поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны наземной и ориентирована на долгосрочную перспективу.

Лекорню подчеркнул, что укрепление противовоздушной обороны Украины критически важно для противостояния в войне и защите мирного населения.

Писториус же отметил, что после оказания неотложной помощи акцент союзников переходит на долгосрочные возможности, а наличие эффективного ПВО является фундаментальным условием для успеха Вооруженных Сил Украины в противостоянии российской агрессии.

Умеров добавил, что к коалиции ПВО присоединились 15 стран.

"Усиливаем нашу противовоздушную оборону, и системами, и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарим Германию, Францию и США за лидерство", - отметил Умеров.

Он также поблагодарил Литву за лидерство в коалиции по разминированию, к которой официально присоединились 20 стран.

"Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий – и на земле, и в море и на небе", – резюмировал Умеров.

ИТ-коалиция

Добавим, что в рамках "Рамштайна" страны, входящие в состав ИТ-коалиции, успешно завершили процесс ратификации соглашения о сотрудничестве. В состав участников входят выступающие лидерами Эстония и Люксембург, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина.

К ней также присоединилась Великобритания, подписав Декларацию о намерениях.

Соглашение между странами-участницами имеет целью поддержку Украины в следующие 6 лет для создания совместной ИТ-инфраструктуры Министерства обороны и Вооруженных сил.