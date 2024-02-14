К ИТ-коалиции присоединилась одиннадцатая страна

Входящие в состав ИТ-коалиции страны успешно завершили процесс ратификации соглашения о сотрудничестве. В состав участников входят выступающие лидерами Эстония и Люксембург, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Данное соглашение стало первой подобной инициативой среди коалиций по возможностям. К ней также присоединилась Великобритания, подписав Декларацию о намерениях.

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил уверенность в дальнейшем привлечении партнеров для цифрового развития военной сферы, отметив, что это важный шаг для модернизации армии.

Соглашение между странами-участницами имеет целью поддержку Украины в следующие 6 лет для создания совместной ИТ-инфраструктуры Министерства обороны и Вооруженных сил.

"Благодаря коалиции мы сможем обмениваться опытом применения инновационных технологий и делать совместные проекты. IT-коалиция – это мощная и эффективная площадка для нашего взаимодействия", – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Создание IT-коалиции

Алексей Резников, который был в то время министром обороны Украины на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" предложил создать ИТ-коалицию по аналогии, как это было с танковой и авиационной коалициями.

Его идею сразу же поддержали министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур, взявшие на себя лидерскую роль в ее создании.

27 января на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" к ИТ-коалиции присоединились Нидерланды. Новый участник коалиции внес вклад в размере €10 млн.

Кроме того, в рамках ИТ-коалиции Дания выделила 91 миллион датских крон (около $13,3 млн) на киберзащиту Украины. Эти средства пойдут на проекты по кибербезопасности Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины и являются важным вкладом в долгосрочную поддержку киберзащиты государства.

Добавим, что 20 декабря 2023 Эстония и еще 9 стран-союзников запустили еще одну коалицию, которая может укрепить кибербезопасность Украины, а именно - Таллиннский механизм. Он создан для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.

Таллиннский механизм работает параллельно с IT-коалицией, которая занимается украинскими военными кибервопросами.

Источник фото: ua.depositphotos.com