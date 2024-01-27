Нидерланды присоединились к IT-коалиции для помощи Украине и внесли вклад в €10 млн

На заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" к IT-коалиции присоединилась еще одна страна – Нидерланды. Новый участник коалиции уже внес вклад в размере €10 млн.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Кроме Нидерландов, участниками инициативы являются еще 11 стран: Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Япония.

Согласно сообщению, Дания также выделила 91 миллион датских крон (около $13,3 млн) на киберзащиту Украины в рамках IT-коалиции. Эти средства пойдут на проекты по кибербезопасности Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины и являются важным вкладом в долгосрочную поддержку киберзащиты государства.

"Технологии могут помочь превратить позиционную войну в маневренную. IT-коалиция призвана обеспечить необходимую цифровую основу для развертывания любых новых технологических решений. Я благодарна партнерам, которые продолжают поддерживать нас в каждой сфере, особенно в IT, киберзащите и инновациях", – прокомментировала развитие коалиции заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Что такое IT-коалиция

Создание IT-коалиции для Украины еще в июне 2023 года анонсировал бывший министр обороны Украины Алексей Резников. Это должно было произойти по аналогии, как это было с " танковой и авиационной " коалициями. Целью IT-коалиции стоит поддержка Минобороны Украины и ВСУ в сфере IT, связи и кибербезопасности.

Идею Резникова поддержали министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур. В Минобороны Украины отметили, что вклад в IT-коалицию от Эстонии составлял €500 тыс, а Люксембурга - €10 млн.

Сообщается, что Литва и Латвия также передали материальную помощь посредством лицензий и оборудования.

Следует добавить, что 20 декабря 2023 года Эстония и еще 9 стран-союзников запустили еще одну коалицию, которая может укрепить кибербезопасность Украины, а именно – Таллинский механизм. Он создан для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.

Таллиннский механизм работает параллельно с IT-коалицией, которая занимается украинскими военными кибервопросами.

Фото: ua.depositphotos.com