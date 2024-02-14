До ІТ-коаліції приєдналася одинадцята країна

Країни, що входять до складу ІТ-коаліції, успішно завершили процес ратифікації угоди про співробітництво. До складу учасників входять Естонія та Люксембург, які виступають лідерами, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.

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Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Дана угода стала першою подібною ініціативою серед коаліцій за спроможностями. До неї також приєдналася Велика Британія, підписавши Декларацію про наміри.

Міністр оборони України Рустем Умєров висловив упевненість у подальшому залученні партнерів для цифрового розвитку військової сфери зазначивши, що це важливий крок для модернізації армії.

Угода між країнами-учасницями має на меті підтримку України у наступні 6 років для створення сумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Збройних сил.

"Завдяки коаліції ми зможемо обмінюватися досвідом щодо застосування інноваційних технологій та робити спільні проєкти. IT-коаліція – це потужний і ефективний майданчик для нашої взаємодії", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Створення IT-коаліції

Олексій Резніков, який був на той час міністром оборони України на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" запропонував створити ІТ-коаліцію за аналогією, як це було з танковою та авіаційною коаліціями.

Його ідею одразу ж підтримали міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур, які взяли на себе лідерську роль у її створенні.

27 січня на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" до ІТ-коаліції доєдналися Нідерланди. Новий учасник коаліції зробив внесок у розмірі €10 млн.

Окрім цього, у межах ІТ-коаліції Данія виділила 91 мільйон данських крон (близько $13,3 млн) на кіберзахист України. Ці кошти підуть на проєкти з кібербезпеки Збройних сил України та Міністерства оборони України і є важливим внеском у довгострокову підтримку кіберзахисту держави.

Додамо, що 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили ще одну коаліцію, яка може зміцнити кібербезпеку України, а саме - Талліннський механізм. Він створений для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.

Талліннський механізм працює паралельно з IT-коаліцією, яка займається українськими військовими кіберпитаннями.

Джерело фото: ua.depositphotos.com