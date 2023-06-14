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Політика
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В НАТО орієнтовно визначили, коли почнеться навчання українських пілотів на західних винищувачах

авіаційна коаліція, винищувачі для України
Україна наполягає на постачанні F-16. Фото: Wikimedia

Після тривалих консультацій декілька країн-членів визначилися та підтримали навчання українських пілотів на західних винищувачах. Воно розпочнеться влітку.

Про це у середу, 14 червня, під час брифінгу заявив генерального секретаря НАТО Єнс Столтенберг.

"Маємо рішення. Це питання розглядатиметься і після зустрічі контактної групи ("Рамштайн" — Delo.ua", — сказав Столтенберг.

Після вирішення всіх технічних питань щодо навчань українських пілотів альянс перейде до обговорення поставок Україні винищувачів.

"Навчання українських пілотів відкриває можливість поставки літаки", — підкреслив Столтенберг.

Проте він зауважив, що ще належить узгодити, коли і як розпочнуться безпосередні поставки винищувачів.

Україна також розраховує, що на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться 15 червня, будуть деталі "авіаційної коаліції", а також усе, що стосується  ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наразі до "авіаційної коаліції" приєдналися щонайменше вісім європейських країн.

Нагадаємо, що для здійснення контрнаступу Україна хоче отримати американські винищувачі F-16, що дозволить їй отримати перевагу в повітрі. Днями в Міністерстві оборони України уточнили, що потреба в таких літакахстановить чотири ескадрильї.

Автор:
Віта Молодан