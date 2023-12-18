Recorded Future выделяет Украине $23 млн на защиту от киберугроз

Крупнейшая частная разведывательно-аналитическая компания мира Recorded Future будет продолжать поддерживать Украину в защите критической инфраструктуры от военной и киберагрессии со стороны России и выделит для этого 23 миллиона долларов.

Об этом сообщается в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Инструменты Recorded Future позволяют обнаруживать и реагировать на кибератаки на ранних стадиях, являющихся важным элементом в условиях военного положения.

Компания активно сотрудничает с 16 украинскими государственными органами, включая Минцифру, Госспецсвязи, ГУР, СБУ, Минобороны, Генпрокуратуру и Киберполицию.

Согласно сообщению, Recorded Future поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения и за это время инвестировала в Украину более 20 млн. долларов.

В частности, компания предоставила разведывательные данные для защиты критической инфраструктуры Украины, помогала в расследовании военных преступлений россиян и открыла доступ к программной платформе Intelligence Cloud.

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с крупнейшей разведывательной компанией в мире Recorded Future в сфере киберзащиты.

Напомним, Минцифры подписало меморандум о сотрудничестве с Recorded Future в сфере киберзащиты еще 7 декабря прошлого года.