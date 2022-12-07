Украина будет сотрудничать с крупнейшей разведывательной компанией в мире в сфере киберзащиты

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с крупнейшей разведывательной компанией в мире Recorded Future в сфере киберзащиты. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

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В рамках договоренностей Минцифры получит от Recorded Future разведывательную платформу, специализированных инженеров и аналитиков разведки. Украинская сторона предоставит компании свою экспертизу и специалистов, которые будут сотрудничать с Recorded Future.

"Подписали меморандум по Recorded Future, который поможет защитить критическую инфраструктуру в Украине от военной и киберагрессии со стороны России. Также договорились о совместной работе по созданию новых продуктов и технологий для защиты критической инфраструктуры, которые смогут использовать во всем мире", — прокомментировали в министерстве подписание документа.

До подписания меморандума Recorded Future также сотрудничала с Украиной, в частности, с начала полномасштабной войны компания предоставила разведывательные данные для защиты критической инфраструктуры Украины и помогла в расследовании военных преступлений россиян. Кроме того, крупнейшая разведывательная компания в сфере киберзащиты открыла соответствующим украинским учреждениям доступ к программной платформе Intelligence Cloud более чем на $10 млн.

Отметим, что, по информации Microsoft, Российская Федерация работает над усилением эффективности своих кибератак для давления на внутренние и внешние источники военной и политической поддержки Украины.

Государственная служба специальной связи и защиты информации также уже фиксирует дальнейший рост киберинцидентов и кибератак на государственные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры.

Так, количество критических кибервмешательств из РФ в Украине выросло в III квартале в 35 раз. Известно, что РФ каждый день осуществляет более 10-ти кибератак на стратегические объекты Украины.