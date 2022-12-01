В Украине стартует опрос о киберустойчивости бизнеса - компании призывают приобщаться

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Ассоциация CISO Ukraine совместно с Octava Defence, Accord Group и Cisco приглашают CIO и CISO украинских предприятий принять участие в опросе по киберустойчивости.

Предпосылки опроса

Полномасштабное российское вторжение в Украину оказало существенное влияние на все процессы жизни предприятий и организаций. Украинские киберзащитники смогли в кратчайшие сроки мобилизоваться и приспособить свою работу к вызовам военного времени.

Однако на фоне роста количества и качества угроз, проблемы внутри отрасли (нехватка кадров, неэффективность использования технических средств защиты, отсутствие системного подхода и т.п.) обостряются и становятся критическими для жизнестойкости организаций.

Именно поэтому Ассоциация CISO Ukraine, объединяющая ведущих экспертов отрасли, решила провести опрос, чтобы систематизировать и описать уровни развития функции кибербезопасности, характерные для украинских организаций, и определить стратегии усиления киберустойчивости .

Цель опроса – помочь украинским компаниям и организациям найти механизмы и практики для увеличения киберустойчивости сейчас во время первой мировой кибервойны.

Участие в опросе

Пройти опрос от Ассоциации CISO Ukraine можно по ссылке .

Опрос продлится с 01.12.2022 г. по 20.01.2023 г.. Участникам предлагается заполнить опросник самостоятельно или поделиться наблюдениями во время личного интервью с координаторами проекта. Время прохождения опроса: 10 минут.

За каждую заполненную анкету опроса мы организаторы перечисляют 100 гривен БФ « Фонд образовательных инициатив», который вместе с ПРООН создает образовательные STEM-хабы для внутренне перемещенных лиц: детей, молодежи и их родителей. В своем стремлении сделать мир более безопасным уже сегодня, мы заботимся о том, чтобы украинская молодежь имела возможность и цифровые компетенции, чтобы поддерживать его безопасным завтра.

Ожидаемые результаты для участников отрасли

По результатам исследования организаторы подготовят комплексный отчет, посвященный зрелости систем кибербезопасности в трех аспектах :

технологическом,

эксплуатационном,

организационном.

Украина сегодня переживает самые трагические времена в современной истории, и в то же время момент величайшего единения украинского народа. Участники ассоциации CISO Ukraine считают, что исследования в этот период крайне необходимы и информативны, поэтому призывают коллег к участию.

Ознакомиться с отчетом по результатам опроса можно будет в начале 2023 года.