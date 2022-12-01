В Україні стартує опитування про кіберстійкість бізнесу — компанії закликають долучатися

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Асоціація CISO Ukraine спільно з Octava Defence, Accord Group та Cisco запрошують CIO та CISO українських підприємств взяти участь в опитуванні на тему кіберстійкості.

Передумови опитування

Повномасштабне російське вторгнення в Україну суттєво вплинуло на всі процеси життя підприємств та організацій. Українські кіберзахисники змогли в короткий час мобілізуватися та пристосувати свою роботу до викликів воєнного часу.

Проте на тлі зростання кількості та якості загроз, проблеми всередині галузі (нестача кадрів, неефективність використання технічних засобів захисту, відсутність системного підходу тощо) загострюються та стають критичними для життєстійкості організацій.

Саме тому Асоціація CISO Ukraine, яка об’єднує провідних експертів галузі, вирішила провести опитування, щоб систематизувати та описати рівні розвитку функції кібербезпеки, притаманні українським організаціям, та визначити стратегії посилення кіберстійкості.

Мета опитування — допомогти українським компаніям та організаціям знайти механізми та практики для збільшення кіберстійкості зараз, під час першої світової кібервійни.

Участь в опитуванні

Пройти опитування від Асоціації CISO Ukraine можна за посиланням.

Опитування триватиме з 01.12.2022 р. по 20.01.2023 р.. Учасникам пропонується заповнити опитувальник самостійно або поділитися спостереженнями під час особистого інтерв’ю з координаторами проєкту. Час проходження опитування: 10 хвилин.

За кожну заповнену анкету опитування організатори перерахують 100 гривень БФ «Фонд освітніх ініціатив», який разом з ПРООН створює Освітні STEM-хаби для внутрішньо переміщених осіб: дітей, молоді та їх батьків. У своєму прагненні зробити світ безпечнішим вже сьогодні, ми піклуємось про те аби українська молодь, мала змогу та цифрові компетенції, щоб підтримувати його безпечним завтра.

Очікувані результати для учасників галузі

За результатами дослідження організатори підготують комплексний звіт, присвячений зрілості систем кібербезпеки в трьох аспектах:

технологічному,

експлуатаційному,

організаційному.

Україна сьогодні переживає найтрагічніші часи в сучасній історії, і водночас момент найвидатнішого єднання українського народу. Учасники асоціації CISO Ukraine вважають, що дослідження в цей період є вкрай необхідними та інформативними, тож закликають колег до участі.

Ознайомитись зі звітом за результатами опитування можна буде на початку 2023 року.