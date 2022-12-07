Україна співпрацюватиме з найбільшою розвідувальною компанією у світі у сфері кіберзахисту

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю з найбільшою розвідувальною компанією у світі Recorded Future у сфері кіберзахисту. Про це у Facebook повідомила пресслужба відомства.

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В рамках домовленостей Мінцифри отримає від Recorded Future розвідувальну платформу, спеціалізованих інженерів та аналітиків розвідки. Українська сторона надасть компанії власну експертизу та спеціалістів, які співпрацюватимуть з Recorded Future.

"Підписали меморандум з Recorded Future, який допоможе захистити критичну інфраструктуру в Україні від військової та кіберагресії з боку Росії. Також домовилися про спільну роботу над створенням нових продуктів і технологій для захисту критичної інфраструктури, які зможуть використовувати в усьому світі", — прокоментували в міністерстві підписання документу.

До підписання меморандуму Recorded Future також співпрацювала з Україною, зокрема, з початку повномасштабної війни компанія надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України та допомогла в розслідуванні військових злочинів росіян. Крім того, найбільша розвідувальна компанія у сфері кіберзахисту відкрила відповідним українським установам доступ до програмної платформи Intelligence Cloud на понад $10 мільйонів.

Зазначимо, що, за інформацією Microsoft, Російська Федерація працює над посиленням ефективності своїх кібератак для тиску на внутрішні та зовнішні джерела військової та політичної підтримки України.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації також вже фіксує подальше зростання кількості кіберінцидентів та кібератак на державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури.

Так, кількість критичних кібервтручань з РФ в Україні зросла у III кварталі в 35 разів. Відомо, що РФ щодня здійснює понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України.