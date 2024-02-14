Канада объявила о новом пакете военной помощи: касается F-16

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр, принявший участие в 19-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" объявил, что Канада предоставит новую помощь в размере 60 миллионов долларов США.

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Об этом говорится на сайте Минобороны Канады.

Эти средства будут направлены на создание инфраструктуры для истребителей F-16 в Украине и их обслуживание. Они помогут получить необходимые материалы и оборудование для F-16, например запасные части, вооружение и боеприпасы.

Отмечается, что в прошлом месяце Блэр объявил, что Канада будет способствовать обучению украинских пилотов, предоставляя гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал, нанятый по контракту с монреальской компанией Top Aces Inc. Эта поддержка оценивается примерно в 15 миллионов долларов США и продлится с февраля 2024 по 2025 год.

Согласно сообщению, помощь оказывается в рамках ранее объявленной Канадой помощи по подготовке F-16 для Украины. Этот вклад является частью финансирования военной помощи Украине в размере около 500 миллионов долларов США, о котором премьер-министр Джастин Трюдо объявил в Киеве в июне 2023 года.

Также в прошлом месяце Канада объявила, что примет участие в двух коалициях: коалиции военно-воздушных сил и коалиции бронетехники.

Военная помощь от Канады

После 18 заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" Билл Блэр сообщил о новой помощи для Украины, общей стоимостью примерно 20 миллионов канадских долларов (почти 15 млн долларов США).

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Канада выделила Украине более 8,9 млрд долларов. Из них – 4,95 миллиарда это прямая финансовая поддержка. 21 октября украинские военные получили партию новейшей бронетехники канадского производства Senator MRAP, которая имеет улучшенную противоминную защиту.

Во время 16-го заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоялось 11 октября в Брюсселе министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что Канада передаст Украине партию помощи на 25 миллионов долларов.

В ведомстве добавляют, что Канада обязалась предоставить Украине более 2,4 миллиарда долларов военной помощи. Эта помощь включает в себя основные боевые танки Leopard 2, бронированную эвакуационную машину, бронированные тактические машины поддержки, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гаубицы M777 с боеприпасами, камеры дронов высокого разрешения, зимнюю одежду и т.д.

Эта помощь будет финансироваться из 500-миллионного транша, о котором премьер-министр Трюдо объявил в июне 2023 года.