Канада оголосила про новий пакет військової допомоги: стосується F-16

Міністр національної оборони Канади Білл Блер, який взяв участь у 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" оголосив, що Канада надасть нову допомогу у розмірі 60 мільйонів доларів США.

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Про це йдеться на сайті Міноборони Канади.

Дані кошти будуть спрямовані на створення інфраструктури для винищувачів F-16 в Україні та їх обслуговування. Вони допоможуть отримати необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад запасні частини, озброєння та боєприпаси.

Зазначається, що минулого місяця Блер оголосив, що Канада сприятиме навчанню українських пілотів, надаючи цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал, найнятий за контрактом з монреальською компанією Top Aces Inc. Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів США та триватиме з лютого 2024 по 2025 рік.

Згідно з повідомленням, допомога надається в рамках раніше оголошеної Канадою допомоги з підготовки F-16 для України. Цей внесок є частиною фінансування військової допомоги Україні у розмірі майже 500 мільйонів доларів США, про який прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у Києві в червні 2023 року.

Також минулого місяця Канада оголосила, що братиме участь у двох коаліціях: коаліції військово-повітряних сил і коаліції бронетехніки.

Військова допомога від Канади

Після 18 засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" Білл Блер повідомив про нову допомогу для України, загальною вартістю приблизно 20 мільйонів канадських доларів (майже 15 млн доларів США).

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення Канада виділила Україні понад 8,9 мільярда доларів. З них - 4,95 мільярда це пряма фінансова підтримка. 21 жовтня українські військові отримали партію новітньої бронетехніки канадського виробництва Senator MRAP, яка має покращений протимінний захист.

Під час 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яку відбулося 11 жовтня у Брюсселі міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що Канада передасть Україні партію допомоги на 25 мільйонів доларів.

У відомстві додають, що Канада зобов’язалася надати Україні понад 2,4 мільярда доларів військової допомоги. Ця допомога включає основні бойові танки Leopard 2, броньовану евакуаційну машину, броньовані тактичні машини підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 з боєприпасами, камери дронів високої роздільної здатності, зимовий одяг тощо.

Ця допомога фінансуватиметься з 500-мільйонного траншу, про який прем’єр-міністр Трюдо оголосив у червні 2023 року.