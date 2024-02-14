Правительство утвердило постановление о контроле за международной военной помощью Украине

Кабмин утвердил порядок мониторинга и контроля использования международной военной помощи для обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны Украины во время действия правового режима военного положения.

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Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Отмечается, что постановление, инициированное Минобороны, будет регулировать взаимодействие центральных органов исполнительной власти, других государственных органов (по согласию) по привлечению, получению, передаче и учету оказания международной военной помощи (МВД).

В Минобороны объяснили, что МВД – это новое понятие, вводимое этим постановлением. Оно будет касаться всей помощи, оказываемой для поддержки сил обороны на безвозмездной основе во время военного положения.

"Наша цель – создать "единое окно" общения с партнерами. То есть построить внутри страны такой механизм, чтобы на всех уровнях власти осознавали неотложную потребность нашей армии", - подчеркнул заместитель Министра обороны Станислав Гайдер.

По его словам, речь идет о единой согласованной позиции по предоставлению вооружения, военной техники и других материальных средств. К примеру, если приоритет в авиации, тогда на международных встречах нужно доказывать единую позицию именно по этому направлению.

Согласно сообщению, теперь механизм получения МВД будет состоять из следующих этапов:

1. Формирование потребности.

2. Информирование международных партнеров через украинских атташе, представителей при НАТО, ЕС, МИД.

3. Рассмотрение предложений партнеров.

4. Логистика и учет.

5. Отчетность и итоги.

Международная военная помощь: кто помогает Украине

С начала полномасштабного вторжения России страны мира постоянно помогают Украине в ее борьбе с агрессором, оказывая военную, гуманитарную и финансовую поддержку на десятки миллиардов долларов.

В частности, в Германии был пересмотрен финансовый план на 2024 год, согласно которому страна в 2024 году удвоит военную помощь Украине до €8 млрд. Также страна объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Кроме того, в США рассматривают возможность финансирования помощи Украине более чем на $60 млрд.

Также Евросоюз пообещал Украине в 2024 году военную помощь на €21 млрд, вместе с тем, что в течение двух лет после начала полномасштабного вторжения Евросоюз и его страны-члены передали Украине военное оборудование, боеприпасы и оружие на общую сумму €28 млрд.

Финляндия объявила уже о 22-м пакете военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России, а общая стоимость военной техники, поставленной Финляндией в Украину, в настоящее время составляет €1,8 млрд.

Среди стран, активно оказывающих Украине военную помощь – Эстония, Литва, Канада, Великобритания, Словакия, Швеция и Дания, Австралия и другие.