Швеция и Дания передадут Украине боевые машины CV90

Во время встречи министров обороны Швеции и Дании они подписали совместную декларацию о намерениях по дальнейшей поддержке Украины и передадут боевые машины пехоты CV90.

Об этом говорится на сайте правительства Швеции.

Первым взнос в размере 1,8 миллиарда датских крон (240 млн евро) внесет Дания, а Швеция поддержит закупку в рамках соглашения, заключенного между Агентством оборонных материалов (FMV) и Украиной в июле этого года.

"Это важный шаг для поддержки сил обороны Украины вместе с Данией. Мы будем использовать промышленный потенциал для обеспечения поставок новых боевых машин 90 (CV 90) в Украину. Боевая машина 90 была и является значительным дополнением к обороне Украины после того, как Швеция передала 50 вагонов в начале этого года", - сказал министр обороны Пол Йонсон.

В течение года Швеция передала Украине 50 CV90. Автомобиль зарекомендовал себя как очень действенный и высоко оцененный в Украине.

Также Швеция планирует создать центры логистики и обслуживания военной техники, переданные Украине.

Отмечается, что правительство Швеции одобрило участие до 60 военных в создании таких хабов рядом с Украиной, например, в Польше.

Стокгольм предоставил украинским военным, в частности боевые машины пехоты Stridsfordon 90, танки Leopard и артиллерийские установки типа Archer и Robot 70.

Как пишет "Военный курьер", БМП Combat Vehicle 90 – это боевые машины пехоты, разработанные в середине 1980-х – в начале 1990-х годов. Она имеет повышенную проходимость в снегу и трясине. Она способна разгоняться 70 км/ч по шоссе, ехать под наклоном в 30 градусов, перескакивать рвы и преодолевать в брод водоемы глубиной 1,4 м.