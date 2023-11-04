Украина получит восемь гаубиц Archer от Швеции

Правительство Швеции приняло решение передать ВСУ дополнительные восемь самоходных артиллерийских установок Archer. Эти установки помогут украинским военным уничтожать российскую артиллерию.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает SVT.

По его словам, эти гаубицы обладают хорошей мобильностью и высокой точностью.

"Можно сказать, что система Archer – это снайперская винтовка, а не дробовик. Уникальность именно в способности наносить чрезвычайно глубокие удары по артиллерийской системе противника", – заявил Йонсон.

Он отметил, что дальность стрельбы таких САУ меньше, чем у американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Но, по мнению министра обороны, Archer хорошо дополнят их.

Archer – это шведская 155 мм самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией BAE Systems Bofors.

Артиллерийская часть самоходной гаубицы полностью автоматизирована, ее основание – 155-мм пушка FH 77B с длиной ствола в 55 калибра.

Механизм зарядки позволяет выпускать 6 снарядов за 30 секунд.

Заметим, в последние недели в правительстве Швеции начали активно обсуждать передачу самолетов Gripen Украине. Такая возможность начала рассматриваться после заявлений Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов о том, что они планируют отправить самолеты F-16 в Киев.