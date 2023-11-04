Україна отримає вісім гаубиць Archer від Швеції

Уряд Швеції ухвалив рішення передати ЗСУ додаткові вісім самохідних артилерійських установок Archer.Ці установки допоможуть українським військовим нищити російську артилерію.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає SVT.

За його словами, ці гаубиці мають хорошу мобільність і високу точність.

"Можна сказати, що система Archer – це снайперська гвинтівка, а не дробовик. Унікальність саме в здатності завдавати надзвичайно глибоких ударів по артилерійській системі противника", –заявив Йонсон.

Він зауважив, що дальність стрільби таких САУ менша, ніж у американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Але, на думку міністра оборони, Archer добре доповнять їх.

Archer – це шведська 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена компанією BAE Systems Bofors.

Артилерійська частина самохідної гаубиці повністю автоматизована, її основа – 155-мм гармата FH 77B із довжиною ствола у 55 калібри.

Механізм заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд.

Зауважимо, протягом останніх тижнів в уряді Швеції почали активно обговорювати передачу літаків Gripen Україні. Така можливість почала розглядатися після заяв Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів про те, що вони планують відправити літаки F-16 до Києва.