Швеція і Данія передадуть Україні бойові машини CV90

Під час зустрічі міністрів оборони Швеції та Данії, вони підписали спільну декларацію про наміри щодо подальшої підтримки України та передадуть бойові машини піхоти CV90.

Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

Першою внесок у розмірі 1,8 мільярда датських крон (240 млн євро) зробить Данія, а Швеція підтримає закупівлю в рамках угоди, укладеної між Агентством оборонних матеріалів (FMV) та Україною в липні цього року.

"Це важливий крок для підтримки сил оборони України разом із Данією. Ми будемо використовувати промисловий потенціал для забезпечення поставок нових бойових машин 90 (CV 90) в Україну. Бойова машина 90 була і є значним доповненням до оборони України після того, як Швеція передала 50 вагонів на початку цього року", - сказав міністр оборони Пол Йонсон.

Протягом року Швеція передала Україні 50 CV90. Автомобіль зарекомендував себе як дуже дієвий і високо оцінений в Україні.

Також Швеція планує створити центри логістики та обслуговування військової техніки, яку було передано Україні.

Зазначається, що уряд Швеції схвалив участь до 60 військових у створенні таких хабів поряд із Україною, наприклад, у Польщі.

Стокгольм надав українським військовим, зокрема, бойові машини піхоти Stridsfordon 90, танки Leopard й артилерійські установки типу Archer та Robot 70.

Як пише "Військовий кур'єр", БМП Combat Vehicle 90 – це бойові машини піхоти, розроблених у середині 1980-х – на початку 1990-х років. Вона має підвищену прохідність у снігу та трясовині. Вона здатна розганятися 70 км/год по шосе, їхати під нахилом у 30 градусів, перескакувати рови і долати у брід водойми завглибшки 1,4 м.