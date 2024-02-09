Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на €190 млн

Финляндия отправит в Украину еще больше военной техники – на этот раз на сумму €190 млн. Это уже 22-й пакет военной помощи с начала полномасштабного вторжения России. Общая стоимость военной техники, поставленной Финляндией в Украину, в настоящее время составляет €1,8 млрд.

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Об этом стало известно из прессрелиза Минобороны Финляндии.

Согласно сообщению, решение по этому вопросу было принято президентом Финляндии на основании предложения правительства.

На этот раз в пакет помощи входит продукция, закупленная у отечественных производителей. Для ее приобретения было выделено отдельное финансирование в размере €30 млн.

"На национальном и более широком уровне нам необходимо найти новые способы поддержки Украины в долгосрочной перспективе. Сейчас мы готовим долгосрочный план поддержки Украины", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

"У нас большой опыт в отечественной промышленности, и мы в оборонном ведомстве работаем над тем, чтобы этот опыт и потенциал могли быть использованы более эффективно, в том числе для поддержки Украины. Один из примеров этого - наше отечественное производство боеприпасов", - добавил министр.

По оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки помощи не предоставляется никакой дополнительной информации о точном содержании, способе или графике оказания помощи.

При предоставлении дополнительной помощи учитывались как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Сил обороны.

Напомним, предварительный пакет военной помощи на сумму €106 млн Финляндия передала Украине в конце декабря 2023 года.

Также в декабре Финляндия объявила о намерении увеличить производство артиллерийских боеприпасов и поставлять их в Украину. Сейчас Украина очень нуждается в технике и боеприпасах от западных партнеров. Она продолжает полагаться на поставки, поскольку уровень потребления боеприпасов остается очень высоким.

Как в феврале 2024 года писал Bloomberg, Вооруженные Силы вынуждены тратить не более 2 тысяч снарядов в день по всей линии фронта протяженностью 1,5 тысяч км. Это втрое меньше количества боеприпасов, используемых армией РФ.

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать вне блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Однако один из собеседников Bloomberg сказал, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это значит, что текущий бюджет может быть недостаточно велик для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных боеприпасов Украине к весне 2024 года.

Фото: ua.depositphotos.com