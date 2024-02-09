Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на €190 млн

Фінляндія відправить в Україну ще більше військової техніки – на цей раз на суму €190 млн. Це вже 22-й пакет військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення Росії. Загальна вартість військової техніки, поставленої Фінляндією в Україну, наразі становить €1,8 млрд.

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Про це стало відомо з пресрелізу Міноборони Фінляндії.

Згідно з повідомленням, рішення по цьому питанню було ухвалено президентом Фінляндії на підставі пропозиції уряду.

Цього разу до пакету допомоги також входить продукція, закуплена у вітчизняних виробників. Для її придбання виділили окреме фінансування у розмірі €30 млн.

"На національному та ширшому рівні нам необхідно знайти нові способи підтримки України у довгостроковій перспективі. Наразі ми готуємо довгостроковий план підтримки України", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

"Ми маємо великий досвід у вітчизняній промисловості, і ми в оборонному відомстві працюємо над тим, щоб цей досвід та потенціал могли бути використані більш ефективно, у тому числі для підтримки України. Один із прикладів цього – наше вітчизняне виробництво боєприпасів", - додав міністр.

З оперативних причин і з метою забезпечення безпечної доставки допомоги не надається жодної додаткової інформації про точний зміст, спосіб або графік надання допомоги.

Під час надання додаткової допомоги враховувалися як потреби України, так і ресурсна ситуація Сил оборони.

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги на суму €106 млн Фінляндія передала Україні у кінці грудня 2023 року.

Також у грудні Фінляндія оголосила про намір збільшити виробництво артилерійських боєприпасів та поставляти їх в Україну. Наразі Україна має надзвичайно високу потребу в техніці та боєприпасах від західних партнерів. Вона продовжує покладатися на поставки, оскільки рівень споживання боєприпасів залишається дуже високим.

Як у лютому 2024 року писав Bloomberg, Збройні Сили змушені витрачати не більше 2 тисяч снарядів на день по всій лінії фронту завдовжки 1,5 тисяч км. Це втричі менше за кількість боєприпасів, які використовує армія РФ.

Допомога від ЄС з боєприпасами

Нагадаємо, навесні 2023 року Євросоюз пообіцяв Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців. Проте після досягнення згоди виникла суперечка стосовно того, де ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

Близько 12 країн, у тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, збираються або вже поставили близько 300-400 тисяч боєприпасів переважно через ініціативу ЄС. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на €52 млн, а виробництво повинно розпочатися у 2024 році.

Однак один зі співрозмовників Bloomberg сказав, що з моменту запуску ініціативи ціна на боєприпаси зросла, а це означає, що поточний бюджет може бути недостатньо великим для досягнення поставлених цілей.

Але у Єврокомісії впевнені, що, не дивлячись на уповільнення процесу, країни Євросоюзу встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни 2024 року.

Фото: ua.depositphotos.com