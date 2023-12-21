Фінляндія передає Україні пакет військової допомоги на понад €100 мільйонів

21 грудня президент Фінлянді Саулі Нііністьо на підставі пропозиції уряду вирішив передати Україні 21 пакет військової допомоги, загальною вартістю в 106 мільйонів євро.

Про це йдеться на сайті уряду Фінляндії.

"Фінляндія налаштована на підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, – каже міністр оборони Антті Хаккянен.

Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які країна вже поставила, становить 1,6 мільярда євро.

Даний пакет допомоги враховує потреби України і ресурсне становище Сил оборони.

Повідомляється, що з оперативних міркувань і для гарантування безпечної доставки допомоги додаткова інформація про конкретний зміст, спосіб доставки чи графік допомоги надаватися не буде.

Окрім цього, уряд Фінляндії пропонує внести зміни до проєкту бюджету на 2024 рік, які включають більші витрати на допомогу Україні.

Верхній ліміт відповідних витрат на період 2024-2028 років пропонують збільшити на майже 96 млн євро. Це необхідно для покриття закупівлі чергового пакета військової допомоги для України, який президент Фінляндії схвалив у жовтні.

Кілька тижнів тому міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо в інтервʼю "Укрінформу" зазначав, що з початку повномасштабної війни його держава надала допомоги Україні на 2,1 млрд євро. Із них 1,4 млрд євро було призначено на оборону.