Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024 – 2026 годы

Правительство утвердило Стратегию развития системы публичных закупок на 2024-2026 годы и приняло операционный план ее реализации в 2024-2025 годах.

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Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров 2 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба Минэкономики.

По словам Министра экономики Юлии Свириденко, важным направлением развития системы публичных закупок является повышение оперативной эффективности процесса закупок, гармонизация украинского законодательства с директивами ЕС, повышение профессионализации закупок, внедрение инструментов устойчивого развития.

Кроме того, Стратегия предусматривает расширение полномочий контроля над государственными финансами, а также усовершенствование электронных аналитических инструментов, которые позволят повысить эффективность отбора рисковых закупок для осуществления их мониторинга.

"Система закупок должна трансформироваться в инструмент, в котором большая часть информации станет машиночитаемыми данными, ведь именно в более глубокой диджитализации закупочного процесса лежит ключ к реальному уменьшению злоупотреблений", - подчеркнула глава Минэкономики.

Вместе с тем, отметила она, у общества и власти должен быть свободный доступ к информации о товарах, работах и услугах, закупаемых заказчиками за счет соответствующих бюджетов. Такие возможности будут способствовать прозрачному мониторингу осуществления публичных закупок.

В Минэкономики отметили, что принятая правительством Стратегия направлена на дальнейшую гармонизацию законодательства Украины и Европейского Союза. К ее разработке были привлечены эксперты и представители партнеров.

Документ определяет семь стратегических целей реформирования системы публичных закупок:

гармонизация законодательства Украины в сфере публичных закупок с соответствующими Директивами ЕС;

развитие институциональной структуры публичных закупок;

реализация проектов восстановления Украины;

профессионализация публичных закупок;

развитие электронной системы закупок;

привлечение гражданского общества к развитию сферы публичных закупок;

международное сотрудничество в области публичных закупок.

Реализация, методологическая и информационная поддержка Стратегии будет осуществляться Минэкономики с участием других министерств, а также центральных и местных органов исполнительной власти.

Фото: ua.depositphotos.com