Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 – 2026 роки

Уряд затвердив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 – 2026 роки та прийняв операційний план її реалізації у 2024 – 2025 роках.

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Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 2 лютого 2024 року, повідомила пресслужба Мінекономіки.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, важливим напрямом розвитку системи публічних закупівель є підвищення оперативної ефективності процесу закупівель, гармонізація українського законодавства з директивами ЄС, підвищення професіоналізації закупівель, запровадження інструментів сталого розвитку.

Крім того, Стратегія передбачає розширення повноважень контролю за державними фінансами, а також удосконалення електронних аналітичних інструментів, які дозволять підвищити ефективність відбору ризикових закупівель для здійснення їх моніторингу.

"Система закупівель має трансформуватися в інструмент, в якому більша частина інформації стане машиночитаємими даними, адже саме в глибшій діджиталізації закупівельного процесу лежить ключ до реального зменшення зловживань", - наголосила очільниця Мінекономіки.

Разом з тим, зазначила вона, у суспільства та влади має бути вільний доступ до інформації про товари, роботи та послуги, які закуповуються замовниками за рахунок відповідних бюджетів. Такі можливості сприятимуть прозорому моніторингу здійснення публічних закупівель.

У Мінекономіки зауважили, що прийнята урядом Стратегія спрямована на подальшу гармонізацію законодавства України та Європейського Союзу. До її розробки були залучені експерти та представники партнерів.

Документ визначає сім стратегічних цілей реформування системи публічних закупівель:

гармонізація законодавства України у сфері публічних закупівель з відповідними Директивами ЄС;

розвиток інституційної структури публічних закупівель;

реалізація проектів відбудови України;

професіоналізація публічних закупівель;

розвиток електронної системи закупівель;

залучення громадянського суспільства до розвитку сфери публічних закупівель;

міжнародне співробітництво у сфері публічних закупівель.

Реалізація, методологічна та інформаційна підтримка Стратегії буде здійснюватись Мінекономіки за участю інших міністерств, в також центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Фото: ua.depositphotos.com