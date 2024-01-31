Евросоюз пообещал Украине в 2024 году военную помощь на €21 млрд

В течение двух лет после начала полномасштабного вторжения Евросоюз и его страны-члены передали Украине военное оборудование, боеприпасы и оружие на общую сумму €28 млрд. В 2024 году эта сумма составит €21 млрд.

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Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает "Укринформ".

"Сегодня мы обменялись со странами-членами обобщенными данными о нашей поддержке для Украины. С начала российского вторжения, почти 2 года назад, Европейский Союз и страны-члены вместе предоставили Украине военное оборудование на €28 млрд. Это не проект, не намерение, это реальность на данный момент", – заявил Боррель.

Он сообщил, что еще нет полной информации о том, сколько денег дадут страны-члены в этом году, но многие из них уже представили свои взносы. По его словам, они, по меньшей мере, будут равны €21 млрд, и это будет бюджет для военной помощи для Украины в 2024 году.

"Речь идет о €21 млрд на этот год по сравнению с €28 млрд в предыдущие два года", - добавил Боррель.

Вместе с тем, он отметил, что европейские министры получили обновленную информацию о ситуации на поле боя с российским агрессором, а также о первоочередных потребностях и приоритетах Украины от министра обороны Рустема Умерова.

Напомним, Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли более 1 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, ракеты для ПВО IRIS-T, системы против морских мин и системы видеонаблюдения Satcom.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц недавно сообщил, что Германия предоставит Украине военные товары более чем на €7 млрд.

Литва также объявила о пакете долгосрочной военной помощи Украине на сумму €200 млн, а правительство Греции одобрило передачу Украине устаревших систем и оборудования, которые больше не используются греческой армией.

Фото: ua.depositphotos.com