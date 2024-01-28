США предложили Греции $200 млн в обмен на военную помощь для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, в котором говорится о расширении сотрудничества в сфере безопасности между Афинами и Вашингтоном, в частности, о дополнительном финансировании греческих вооруженных сил на сумму $200 млн.

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Об этом сообщило греческое издание Kathimerini.

"Нас по-прежнему интересуют оборонные возможности, которые Греция могла бы передать или продать Украине. Если эти возможности будут интересны Украине, в ожидании оценки их статуса и стоимости правительством США мы можем изучить возможности для потенциального дополнительного финансирования иностранных вооруженных сил в размере до $200 млн для Греции", - говорится в письме Блинкена.

Позднее издание Kathimerini сообщило, что политическое и военное руководство уже дало необходимые указания, чтобы устаревшие системы и оборудование, больше не используемые греческой армией, могли быть переданы Украине, чтобы обеспечить ресурсы для новых программ вооружений.

Также в письме Блинкена говорится и о других направлениях сотрудничества с Грецией, в частности, что Конгресс США должен рассмотреть возможность продажи стране до 40 истребителей F-15 и трех морских патрульных судов.

Вместе с тем госсекретарь отметил, что оборонная торговля США с союзниками по НАТО является фундаментальным компонентом усилий по укреплению европейской безопасности и укреплению совместного сдерживания и обороноспособности Альянса.

Напомним, в августе 2023 года Греция сообщила о планах принять участие в тренировках украинских пилотов F-16.

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