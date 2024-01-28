США запропонували Греції $200 млн в обмін на військову допомогу для України

Держсекретар США Ентоні Блінкен надіслав листа прем'єр-міністру Греції Кіріакосу Міцотакісу, в якому йдеться про розширення співпраці у сфері безпеки між Афінами та Вашингтоном, зокрема, про додаткове фінансування грецьких збройних сил на суму $200 млн.

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Про це повідомило грецьке видання Kathimerini.

"Нас, як і раніше, цікавлять оборонні можливості, які Греція могла б передати чи продати Україні. Якщо ці можливості будуть цікавими для України, і в очікуванні оцінки їхнього статусу та вартості урядом США, ми можемо вивчити можливості для потенційного додаткового фінансування іноземних збройних сил у розмірі до $200 млн для Греції", - йдеться у листі Блінкена.

Пізніше видання Kathimerini повідомило, що політичне та військове керівництво вже дало необхідні вказівки, щоб застарілі системи та обладнання, які більше не використовуються грецькою армією, могли бути передані Україні, щоб забезпечити ресурси для нових програм озброєнь.

Також у листі Блінкена йдеться і про інші напрямки співпраці з Грецією, зокрема, що Конгрес США повинен розглянути можливість продажу країні до 40 винищувачів F-15 та трьох морських патрульних суден.

Разом з тим, держсекретар зазначив, що оборонна торгівля США із союзниками по НАТО є фундаментальним компонентом зусиль щодо зміцнення європейської безпеки та зміцнення спільного стримування та обороноздатності Альянсу.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Греція повідомила про плани взяти участь у тренуванні українських пілотів F-16.

Фото: ua.depositphotos.com