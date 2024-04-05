Литва передаст Украине тысячи беспилотников и выделит средства на реабилитацию военных

Литва приобретет для Украины 3 тысячи литовских беспилотников, а также выделит 15 млн. евро на программы реабилитации раненых украинских военных.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с литовской коллегой Ингридой Шимоните в Вильнюсе.

Кроме этого, Литва присоединилась к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ и выделяет для этих целей 35 млн евро.

Он добавил, что Литва также активно вовлекается в процесс восстановления Украины, анонсируя выделение дополнительных 5 млн евро в поддержку образования и 12 млн евро в помощь ветеранам, реконструкцию школ и детских садов, а также создание укрытий.

"Высоко ценим готовность Литвы участвовать в реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского и ее содействия в европейской и евроатлантической интеграции Украины. Поблагодарил Литву за четкую позицию по поводу блокирования экспорта в ЕС российской и белорусской агропродукции, а также за лидерство на санкционном треке", - написал Шмыгаль.

Отметим, Литва пытается помочь Украине в восстановлении энергосистемы и готова передать оборудование, что позволит отремонтировать энергетические объекты, которые Россия атаковала 22 и 29 марта.

Речь идет о крупногабаритном оборудовании для тепловых электростанций, что чрезвычайно важно для украинской энергетики.

Добавим, во время встречи президента Литвы Гитанаса Науседы с президентом Украины Владимиром Зеленским было объявлено, что Литва одобрила предоставление Украине долгосрочного пакета военной помощи в размере €200 млн.

Кроме того, в январе Литва отправила в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры М577.

Также Науседа отметил, что Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности с Украиной.