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Латвия анонсировала новый пакет помощи для Украины
3 апреля правительство Латвии объявило о новом пакете комплексной помощи Украине на 2024 год на сумму почти 10 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.
Средства пойдут на восстановление и поддержку ВСУ.
Отмечается, что 5,3 млн. евро пойдут на восстановление Украины, а еще 4,3 млн. — в поддержку украинской армии через Европейский фонд мира.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Латвия занимается восстановлением и восстановлением Черниговщины. Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС", - говорится в сообщении.
Кроме того, Латвия присоединилась к коалиции дронов и вскоре Украина получит партию беспилотников.
"Совсем скоро мы планируем прислать первые дроны стоимостью в общей сложности на 1 млн евро. Дроны уже проверены. Наши коллеги признали их соответствующими требованиям", - рассказала на брифинге премьер-министр Эвицы Силини.
Премьер-министр Денис Шмигаль, который 3 апреля находится с визитом в Латвии, сообщил, что правительство Латвии готово и в дальнейшем поддерживать Украину на уровне 0,25% от ВВП ежегодно.
"Сегодня мы провели плодотворные и конструктивные переговоры по широкому кругу вопросов. В частности, по военно-технической помощи и организации совместного производства снарядов. Ожидаем, что уже в ближайшее время запустим и совместное производство беспилотников для нужд украинских сил обороны", - написал он.
Представители Украины и Латвии также обсудили лечение украинских воинов и вступление Украины в ЕС.
"Важно, что Латвия выступает одним из наиболее энергичных проводников нашего государства в ЕС и НАТО. Эта поддержка особенно ценна сейчас, когда утверждается переговорная рамка для последующей первой межправительственной конференции, с которой стартуют предвступительные переговоры Украины и Евросоюза", - добавил Шмигаль.
Помощь от Латвии
11 января Латвия объявила о предоставлении Украиненового пакета военной помощи, в который вошли снаряды, гаубицы и другое вооружение, еще раньше - страна обещала передать Украине все свои вертолеты.
Как отмечал В конце декабря 2023 года латвийский министр иностранных дел Кришьянис Кариньш с начала полномасштабной войны была выделена помощь на 595 млн евро, что составляет 0,85% внутреннего валового продукта его страны.
Дипломат указывал, что Рига оказывает военную, финансовую, гуманитарную помощь и продолжает участвовать в процессе восстановления Украины, уделяя особое внимание Черниговской области. В частности, с Программой развития ООН был заключен договор на 2 млн. евро, которые предназначены для восстановления объектов социальной инфраструктуры в регионе.
В 2023 году Латвия выделила 5,1 млн евро на восстановление Украины. Из этих средств 3,1 млн евро на разные проекты реализовал латвийский МИД.