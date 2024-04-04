Латвия анонсировала новый пакет помощи для Украины

3 апреля правительство Латвии объявило о новом пакете комплексной помощи Украине на 2024 год на сумму почти 10 миллионов евро.

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Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

Средства пойдут на восстановление и поддержку ВСУ.

Отмечается, что 5,3 млн. евро пойдут на восстановление Украины, а еще 4,3 млн. — в поддержку украинской армии через Европейский фонд мира.

"Латвия занимается восстановлением и восстановлением Черниговщины. Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, Латвия присоединилась к коалиции дронов и вскоре Украина получит партию беспилотников.

"Совсем скоро мы планируем прислать первые дроны стоимостью в общей сложности на 1 млн евро. Дроны уже проверены. Наши коллеги признали их соответствующими требованиям", - рассказала на брифинге премьер-министр Эвицы Силини.

Премьер-министр Денис Шмигаль, который 3 апреля находится с визитом в Латвии, сообщил, что правительство Латвии готово и в дальнейшем поддерживать Украину на уровне 0,25% от ВВП ежегодно.

"Сегодня мы провели плодотворные и конструктивные переговоры по широкому кругу вопросов. В частности, по военно-технической помощи и организации совместного производства снарядов. Ожидаем, что уже в ближайшее время запустим и совместное производство беспилотников для нужд украинских сил обороны", - написал он.

Представители Украины и Латвии также обсудили лечение украинских воинов и вступление Украины в ЕС.

"Важно, что Латвия выступает одним из наиболее энергичных проводников нашего государства в ЕС и НАТО. Эта поддержка особенно ценна сейчас, когда утверждается переговорная рамка для последующей первой межправительственной конференции, с которой стартуют предвступительные переговоры Украины и Евросоюза", - добавил Шмигаль.

Помощь от Латвии

11 января Латвия объявила о предоставлении Украиненового пакета военной помощи, в который вошли снаряды, гаубицы и другое вооружение, еще раньше - страна обещала передать Украине все свои вертолеты.

Как отмечал В конце декабря 2023 года латвийский министр иностранных дел Кришьянис Кариньш с начала полномасштабной войны была выделена помощь на 595 млн евро, что составляет 0,85% внутреннего валового продукта его страны.

Дипломат указывал, что Рига оказывает военную, финансовую, гуманитарную помощь и продолжает участвовать в процессе восстановления Украины, уделяя особое внимание Черниговской области. В частности, с Программой развития ООН был заключен договор на 2 млн. евро, которые предназначены для восстановления объектов социальной инфраструктуры в регионе.

В 2023 году Латвия выделила 5,1 млн евро на восстановление Украины. Из этих средств 3,1 млн евро на разные проекты реализовал латвийский МИД.