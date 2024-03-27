Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге, а вырученные средства отдаст Украине

Латвия продаст с аукциона земельный участок в Риге по ул. Марияс, 7, и расположенное на ней здание - так называемый "Дом Москвы", ранее принадлежавший правительству РФ и национализированный по решению Сейма.

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Об этом пишет LSM.lv.

Согласно сообщению, Дом Москвы и земля под ним будут переданы Минфину, и тот позволит предприятию Valsts nekustamie īpašumi продать эту недвижимость с торгов. Объект может быть продан только в совокупности: и дом, и земля. По кадастровым данным Государственной земельной службы цена участка составляет 517 083 евро, а здания – 2 348 340 евро.

Средства, полученные на аукционе, планируется передать в поддержку Украины, но отмечается, что объект, возможно, и не удастся продать быстро, так что соглашение в 2024 году может еще и не состояться.

Издание напоминает, что 11 января Сейм окончательно утвердил законопроект, предусматривающий передачу рижского "Дома Москвы" в собственность государства.

До национализации "Дом Москвы" находился в ведении структур, чьими фактическими владельцами являются президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В МИД России заявили, что решение Сейма Латвии о национализации Дома Москвы в Риге не останется без ответа. Его официальный представитель Мария Захарова пообещала Латвии жесткие и крайне болезненные ответные шаги.

Посольство РФ в Латвии назвало решение Сейма о передаче "Дома Москвы" в собственность латвийского государства правовым беспределом и заявило, что таким образом создается крайне опасный прецедент. Диппредставительство РФ считает, что так иностранным владельцам посылается сигнал, что их активы в Латвии не защищены.

Латвия конфискует российские авто

Добавим, в феврале 2024 года в Латвии вступила в силу законная конфискация автомобилей на российской регистрации.

Издание Delfi писало, что если автомобиль из России не зарегистрирован в Латвии, не выезжает из страны и используется в дорожном движении, его конфискуют и передадут Украине

"Если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не уезжает из Латвии, а также если будет обнаружено, что оно незаконно используется в дорожном движении, оно будет конфисковано. Планируется, что конфискованные автомобили передадут Украине", - говорится в сообщении.

Также отметим, что по состоянию на середину декабря 2023 Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в миллион евро.