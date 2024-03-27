Латвія продасть "Будинок Москви" у Ризі, а виручені кошти віддасть Україні

Латвія продасть з аукціону земельну ділянку у Ризі на вул. Маріяс, 7, і розташовану на ній будівля - так званий "Будинок Москви", який раніше належав уряду РФ і був націоналізований за рішенням Сейму.

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Про це пише LSM.lv.

Згідно з повідомленням, "Будинок Москви" та земля під ним будуть передані Мінфіну, і той дозволить підприємству Valsts nekustamie īpašumi продати цю нерухомість із торгів. Об'єкт може бути проданий лише в сукупності: і будинок, і земля. За кадастровими даними Державної земельної служби ціна ділянки становить 517 083 євро, а будівлі — 2 348 340 євро.

Кошти, отримані на аукціоні, планується передати на підтримку України, але, наголошується, що об'єкт, можливо, і не вдасться продати швидко, тож угода у 2024 році може ще й не відбутися.

Видання нагадує, що 11 січня Сейм остаточно затвердив законопроект, що передбачає передачу ризького "Будинку Москви" у власність держави.

До націоналізації "Будинок Москви" перебував у підпорядкуванні структур, чиїми фактичними власниками є президент РФ Володимир Путін та мер Москви Сергій Собянін.

У МЗС Росії, заявили, що рішення Сейму Латвії про націоналізацію Будинку Москви в Ризі не залишиться без відповіді. Його офіційний представник Марія Захарова пообіцяла Латвії жорсткі та вкрай болючі кроки у відповідь.

Посольство РФ у Латвії назвало рішення Сейму про передачу "Будинку Москви" у власність латвійської держави правовим свавіллям і заявило, що таким чином створюється вкрай небезпечний прецедент. Диппредставництво РФ вважає, що так іноземним власникам надсилається сигнал, що їхні активи в Латвії не захищені.

Латвія конфісковує російські авто

Додамо, в лютому 2024 року у Латвії набула чинності законна конфіскація автомобілів, на російсткій реєстрації.

Видання Delfi писало, що якщо автомобіль із Росії не зареєстрований у Латвії, не виїжджає з країни та використовується у дорожньому русі, його конфіскують та передадуть Україні

"Якщо транспортний засіб не зареєстрований у Латвії або не виїжджає з Латвії, а також якщо буде виявлено, що він незаконно використовується у дорожньому русі, він буде конфіскований. Планується, що конфісковані автомобілі передадуть Україні", - йдеться в повідомленні.

Також зазначимо, що станом на середину грудня 2023 року Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінюється майже у мільйон євро.