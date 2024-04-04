Латвія анонсувала новий пакет допомоги для України

3 квітня уряд Латвії оголосив про новий пакет комплексної допомоги Україні на 2024 рік на суму майже 10 мільйонів євро.

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Про це повідомляє пресслужба Верховної ради України.

Кошти підуть на відбудову та підтримку ЗСУ.

Зазначається, що 5,3 млн євро підуть на відбудову України, а ще 4,3 млн — на підтримку української армії через Європейський фонд миру.

"Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини. Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, Латвія приєдналася до коаліції дронів і незабаром Україна отримає партію безпілотників.

"Зовсім скоро ми плануємо надіслати перші дрони вартістю загально на 1 млн євро. Дрони вже перевірені. Наші колеги визнали їх такими, що відповідають вимогам", - розповіла на брифінгу прем’єр-міністерка Евіці Сіліні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який 3 квітня перебуває з візитом у Латвії повідомив, що уряд Латвії готовий і надалі підтримувати Україну на рівні 0,25% від ВВП щорічно.

"Сьогодні ми провели плідні та конструктивні перемовини з широкого кола питань. Зокрема, щодо військово-технічної допомоги та організації спільного виробництва снарядів. Очікуємо що вже найближчим часом запустимо й спільне виробництво безпілотників для потреб українських Сил оборони", - написав він.

Представники України та Латвії також обговорили лікування українських воїнів та вступ України до ЄС.

"Важливо, що Латвія виступає одним з найбільш енергійних провідників нашої держави до ЄС та НАТО. Ця підтримка особливо цінна зараз, коли затверджується переговорна рамка для подальшої першої міжурядової конференції, з якої стартують передвступні переговори України та Євросоюзу", - додав Шмигаль.

Допомога від Латвії

11 січня Латвія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли снаряди, гаубиці та інше озброєння, ще раніше - країна обіцяла передати Україні всі свої гелікоптери.

Як зазначав наприкінці грудня 2023 року латвійський міністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш, із початку повномасштабної війни було виділено допомогу на 595 млн євро, що становить 0,85% внутрішнього валового продукту його країни.

Дипломат вказував, що Рига надає військову, фінансову, гуманітарну допомогу й продовжує брати участь у процесі відновлення України, приділяючи особливу увагу Чернігівській області. Зокрема, з Програмою розвитку ООН було укладено договір на 2 млн євро, які призначено для відновлення об'єктів соціальної інфраструктури в регіоні.

У 2023 році Латвія виділила 5,1 млн євро на відновлення України. Із цих коштів 3,1 млн євро на різні проєкти реалізувало латвійське МЗС.