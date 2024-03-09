Литва выделит €5 млн на восстановление разрушенных школ и детсадов Украины

В ходе визита в Киев министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте объявила о выделении €5 млн в поддержку реконструкции украинских школ и детских садов.

Об этом сообщает издание LRT.

Отмечается, что встреча Скайсте с министром финансов Украины Сергеем Марченко и главой Национального банка Украины Андреем Пышным была посвящена восстановлению Украины и инвестициям Литвы в этот процесс.

Во время визита министр финансов Литвы объявила о выделении €5 млн поддержки для восстановления и адаптации разрушенных украинских школ и детских садов и оборудования укрытий.

В ходе визита Скайсте посетила восстановленный за счет Литвы детский сад в Ирпене, оборудованный укрытием, отвечающим требованиям безопасности. Это лишь один из многих проектов, которые Литва реализует за свой счет и за счет международных доноров в Украине.

По словам литовского министра, Европейский союз должен обеспечить военную и финансовую поддержку стране, борющейся с российской жестокостью.

"По мере того, как задерживается помощь от США, быстрое выделение средств ЕС становится жизненно важным – первые €4,5 млрд должны поступить в Украину уже в марте", - отметила Скайсте.

Она также напомнила, что Литва присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для украинских войск.

Восстановление Украины

Несмотря на то, что в Украине третий год идет полномасштабная война с РФ, идет активная работа по восстановлению страны, в том числе жилых домов, больниц и другой разрушенной инфраструктуры. В общем, уже удалось восстановить 33,7 тысячи зданий.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в эти 33,7 тысячи входят 23 тысячи жилых домов (как многоэтажек, так и частных), почти 900 медицинских учреждений, более 600 образовательных учреждений, а также 9,2 тыс. объектов критической. инфраструктуры

Согласно оценке Киевской школы экономики, в Украине разрушены 250 тысяч жилых зданий: 222 тысячи частных домов, более 27 тысяч — многоквартирных и 526 общежитий. То есть восстановление жилищного сектора составляет лишь около 9,2%.

По состоянию на январь 2024 года общий объем ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за военных действий, составляет почти $155 млрд. В эту сумму входит также ущерб, нанесенный Украине из-за подрыва Россией Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Наиболее значительный ущерб отмечается в жилищном фонде, который составляет более $58,9 млрд из-за разрушения более 250 тысяч зданий.

При этом, по состоянию на 31 декабря 2023 года, общая стоимость восстановления Украины составляет $486 млрд и оно растянется в течение следующего десятилетия.