Финляндия объявила о новой военной помощи Украине, а Литва передаст для ВСУ генераторы

Финляндия отправит Украине новый пакет военной помощи. Как говорится в сообщении финского правительства, по его предложению президент Саули Ниинистё одобрил такое решение 17 ноября.

Это будет 20-я поставка военной техники в Украину со стороны Финляндии. Отмечается, что ее замена обойдется стране в 100 миллионов евро, а при принятии решения о ее выделении были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финской армии.

При этом финские власти не раскрывают содержание нового пакета помощи, способах и графике ее поставки, мотивируя необходимостью обеспечить ее безопасную передачу в места назначения. Общая же стоимость переданной Украине военной помощи теперь составляет 1,5 миллиарда евро.

"На карту в борьбе Украины поставлены перспективы безопасности в Европе и Финляндии в текущем десятилетии. Вместе с нашими союзниками мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности поддержке украинцев", - прокомментировал финский министр обороны Антти Хакканен.

"Благодарю президента Ниинистё и правительство Финляндии за решение предоставить Украине новый пакет военной помощи... Эта поддержка укрепляет не только Украину, но и безопасность Финляндии и остальной Европы", - отреагировал украинский президент Владимир Зеленский.

Литва согреет армию Украины на поле боя

В свою очередь, как сообщили в Министерстве обороны Литвы, эта страна передала новую партию генераторов, коек и сухих продовольственных пайков, предназначенных для украинской армии.

Как отметил министр Арвидас Анушаускас, ожидается, что россияне зимой снова прибегнут к уничтожению критически важной инфраструктуры Украины, поэтому Литва закупила генераторы и другое оборудование, необходимое украинским солдатам на поле боя, особенно в холодную погоду.

Фото: Минобороны Литвы

В частности, передаются стационарные электрогенераторы мощностью 160 кВт на дизельном топливе, предназначенные для работы в районах, где отсутствуют линии электроснабжения или подача электроэнергии прервана.

Генераторы автоматически запускают двигатель при прекращении подачи электроэнергии от стационарных сетей и выключают его при восстановлении электроснабжения. При полном баке он может работать непрерывно не менее 8 часов. Электрогенераторы защищены от воздействия окружающей среды и могут эксплуатироваться при температуре от -30℃ до +40℃.

Напомним, что на прошлой неделе Литва передала Украине партию антидронов и генераторов, а в начале месяца - пусковые установки системы противовоздушной обороны NASAMS.

Ранее страна передавала Украине, в частности, беспилотники, вертолеты Ми-8, зенитные установки L70 с боекомплектом, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, гранатометы, комплекты радиолокационного оборудования.