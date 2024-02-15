Іспанія передасть Україні партію бронемашин і різної техніки

Уряд Іспанії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Країна терміново готує до передачі Києву нову партію техніки, зокрема, бронетранспортери М113.

Про це повідомляє пресслужба іспанського Міністерства оборони.

У Міністерстві не уточнили кількість бронемашин, які планують передати, але зазначили, що дві з них переобладнали в санітарні і підходять для евакуації поранених, а решта використовуватимуться за своїм призначенням.

Крім того, Іспанія планує передати Україні кілька протипожежних, снігоочисних машин і машин для транспортування особового складу, а також два легкі човни, електрогенератор і водоочисну установку.

Під час участі у зустрічі міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" міністерка оборони країни Маргарита Роблес заявила, що Іспанія братиме участь у шести коаліціях, зазначивши, що вони відіграють важливу роль у сприянні просуванню українських збройних сил до повної оперативної сумісності з союзниками та партнери.

Окрім цього, Роблес також повідомила, що до України вже відправлено засоби протиповітряної оборони та обладнання для проведення військово-морських операцій і повітряних операцій.

Вона додала, що підготовка українських військових в Іспанії на системах Patriot, NASAMS та Hawk йде гарними темпами. Також плануються тренування з проведення підводного розмінування.

Допомога від Іспанії

Нагадаємо, після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у іспанській Гранаді, прем'єр-міністр країни Педро Санчес підтвердив передачу Україні 6 пускових установок для ЗРК Hawk.

19 вересня під час засідання контактної групи "Рамштайн", виконувач обов’язків міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала нові поставки Україні військової та гуманітарної допомоги.

До пакету увійшли броньовані транспортні машини, пневматичні командні катери, а також різні пускові установки, зенітна техніка, ракети надводної оборони, а також спеціальні вантажівки для управління цими системами і санітарні машини.

24 липня нову влада Іспанії відправила партію військової та гуманітарної допомоги для України. Судно з відповідним вантажем було відправлено до України вранці в понеділок з порту Сантандер.

Зокрема, було відправлено чотири подаровані Україні танки моделі Leopard 2A4, які доповнять партію з шести Leopard 2 з такими ж характеристиками, передану українській владі раніше, та "різні типи боєприпасів".