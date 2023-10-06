Іспанія надасть Україні пускові установки для ЗРК Hawk

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у іспанській Гранаді, прем'єр-міністр країни Педро Санчес підтвердив передачу Україні 6 пускових установок для ЗРК Hawk.

Про це пише La Moncloa.

В Іспанії повідомили, що дані системи ППО можуть використовуватися для протидії можливим російським бомбардуванням цивільних цілей та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору.

Країна також візьме на себе навчання українських військових та надасть нове обладнання для розмінування.

Видання пише, що Санчес висловив свою підтримку справедливому та тривалому миру і підтвердив українському президенту підтримку Іспанією на шляху України до Європейського Союзу.

Він також додав, що Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну у захисті своїх міст, енергетичної інфраструктури та портів.

Нагадаємо, вчора Зеленський анонсував новий пакет оборонної підтримки для України, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи.