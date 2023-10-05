Зеленський в Іспанії анонсував нову зброю для України

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Іспанії на саміт Європейського політичного співтовариства, в якому беруть участь півсотні держав, анонсував новий пакет оборонної підтримки для України, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи.

Про це президент повідомив у Тelegram.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також опублікував допис, згідно з яким Україна отримає додаткові засоби ППО.

"Небо буде захищенішим. Працюємо з партнерами над "щитом"", - написав він.

Зеленський зазначив, що окрім зброї партнери також обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і відновлення робити зернового коридору.

Також він подякував Іспанії за те, що вона підтримує вступ України до ЄС.

"Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення", - написав Зеленський.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія виступає за розширення ЄС з 28 до 35 членів. Він наголосив, що на саміті обговорюватимуться важливі світові питання, серед яких переговори про вступ України до ЄС та загарбницька війна російського президента Володимира Путіна.

Відповідаючи на запитання журналістів про його зустріч із Зеленським, Санчес сказав, що ще під час своєї недавньої поїздки до Києва продемонстрував прихильність Іспанії до України та її готовність вжити заходів для офіційного відкриття переговорів про вступ і що всі країни ЄС "на одній лінії".

Нагадаємо, Європейський Союз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку, офіційне оголошення про це очікується вже в грудні.