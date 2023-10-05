Зеленский в Испании анонсировал новое оружие для Украины

Президент Владимир Зеленский во время визита в Испанию на саммит Европейского политического сообщества, в котором участвуют полсотни государств, анонсировал новый пакет оборонной поддержки для Украины, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

Об этом президент сообщил в Telegram.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также опубликовал сообщение, согласно которому Украина получит дополнительные средства ПВО.

"Небо будет более защищенным. Работаем с партнерами над "щитом"", - написал он.

Зеленский отметил, что кроме оружия партнеры также обсудили предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и возобновление производства зернового коридора.

Также он поблагодарил Испанию за то, что она поддерживает вступление Украины в ЕС.

"Готовимся начать переговоры по вступлению Украины в ЕС за председательство Испании. Спасибо за поддержку нашего стремления", - написал Зеленский.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания выступает за расширение ЕС с 28 до 35 членов. Он отметил, что на саммите будут обсуждаться важные мировые вопросы, среди которых переговоры о вступлении Украины в ЕС и захватническая война российского президента Владимира Путина.

Отвечая на вопрос журналистов о его встрече с Зеленским, Санчес сказал, что еще во время своей недавней поездки в Киев продемонстрировал приверженность Испании Украине и ее готовность принять меры для официального открытия переговоров о вступлении и что все страны ЕС "на одной линии".

Напомним, Европейский Союз готовится к началу переговоров с Украиной по поводу ее будущего присоединения к блоку, официальное объявление об этом ожидается уже в декабре.