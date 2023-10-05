Зеленский прибыл в Испанию на саммит Европейского политического сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября посетит саммит Европейского политического сообщества в Гранаде в Испании для содействия сотрудничеству между более чем 40 странами.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмме.

"Украина наравне с другими нациями в нашем общем европейском доме принимает участие ради безопасности и стабильности на континенте. Будет работа в общих форматах и важные двусторонние встречи", - отметил президент.

По его словам, ключевое для Украины, особенно перед зимой – усиление ПВО.

"И уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что у Украины есть предложения по архитектуре безопасности в Европе.

"Работаем над усилением имеющейся в Европе архитектуры безопасности, в частности региональной. Украина имеет весомые предложения. Отдельное внимание – Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства", - подчеркнул президент, отметив, что этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы.

Как пишет Reuters, о визите Зеленского не было объявлено ранее из соображений безопасности.

Издание отмечает, что встреча в Гранаде также дает шанс подтвердить свою приверженность Украине на фоне политической нестабильности в США западным лидерам.

В Испании также находятся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Отметим, Европейское политическое сообщество создано 9 мая 2022 г. по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона во время тогдашнего председательства Франции в ЕС.

Это платформа для политических и стратегических дискуссий по поводу будущего Европы. В Гранаде состоится уже третья встреча в таком формате для обсуждения важнейших вопросов, волнующих европейцев на всем континенте. Предыдущие два саммита прошли в Чешской Республике и Молдове.